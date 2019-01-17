Son Dakika Haberleri: Güney Koreli Lotte, Türk şirketi satın aldı

Güney Koreli Lotte, Türk şirketi satın aldı

33 dakika önce

Türk kuvars yüzey üreticisi Belenco'nun çoğunluk hissesi Güney Koreli Lotte Chemical Group'a satıldı.

Güney Koreli Lotte, Türk şirketi satın aldı, System.String[]
Türk kuvars yüzey üreticisi Belenco'nun çoğunluk hissesi Güney Koreli Lotte Chemical Group'a satıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:20 

Güney, Ekonomi
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