Güney Koreli Lotte, Türk şirketi satın aldı
33 dakika önce
Türk kuvars yüzey üreticisi Belenco'nun çoğunluk hissesi Güney Koreli Lotte Chemical Group'a satıldı.
Türk kuvars yüzey üreticisi Belenco'nun çoğunluk hissesi Güney
Koreli Lotte Chemical Group'a satıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:20
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