Güney Koreli müzik grubu Dongkiz Ankara'da konser verdi - Son Dakika

Güney Koreli müzik grubu "Dongkiz", başkent Ankara'da düzenledikleri K-Pop konserinde Türk hayranlarıyla buluştu.

Grup, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ile büyükelçilik bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi iş birliğiyle Kentpark AVM açık otopark alanında K-Pop konseri verdi.

Konser öncesinde, "K-Pop Cover" dans yarışmasında ön eleme ile seçilen 12 finalist performans sergiledi, yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüsü belirlendi.

Yarışmanın ardından, Koreli oyuncu Jaemin Park'ın sunuculuğunda Seol Wondae, Kyoung Yoon, Jang Munik, Park Jaechan ve Kim Jonghyeong'dan oluşan Koreli müzik grubu "Dongkiz", Türk hayranlarıyla buluştu.

Dongkiz'in performansına büyük ilgi gösteren gençler, grubun şarkılarına eşlik etti.

Öte yandan Koreli grup, hayranları için hazırladığı çeşitli hediyeleri vermek için sahnede çekiliş yaptı.

Türkiye'de geçen haftalarda meydana gelen orman yangınları nedeniyle çok üzüldüklerini belirten grup üyeleri, kasımpatı çiçeği fidanı getirdiklerini ve hayranlarına hediye edeceklerini söyledi.

Dongkiz grubu, Türkiye'de yanan ormanların tekrar yeşermesini umduklarını dile getirdi.

Konserin hemen ardından, hayran buluşması da yapıldı.

Grup üyeleri etkinlik öncesinde hayranlarının sorduğu sorulara yanıt verdi ve bireysel olarak hazırladıkları sürpriz performansları sergiledi.