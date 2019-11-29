Son Dakika Haberleri: Güney Koreli müzik grubu "Jambinai" Adana'da konser verecek
Son Dakika Magazin Güney Koreli müzik grubu 'Jambinai' Adana'da konser verecek - Son Dakika Magazin

Güney Koreli müzik grubu "Jambinai" Adana'da konser verecek

6 saat önce

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin ünlü post-rock müzik grubu "Jambinai", 4 Aralık'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte müzikseverlerle buluşacak.

Güney Koreli müzik grubu

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin ünlü post-rock müzik grubu "Jambinai", 4 Aralık'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte müzikseverlerle buluşacak.


Konserde, modern müzik ile Güney Kore geleneksel müziğinin buluşması, "Jambinai" grubunun performansıyla izleyicilere sunulacak.


Saat 19.00'da başlayacak konser, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecek.

Aralık, Kore, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:26 
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