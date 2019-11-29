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Güney Koreli müzik grubu "Jambinai" Adana'da konser verecek
6 saat önce
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin ünlü post-rock müzik grubu "Jambinai", 4 Aralık'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte müzikseverlerle buluşacak.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin ünlü post-rock müzik grubu "Jambinai", 4 Aralık'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte müzikseverlerle buluşacak.
Konserde, modern müzik ile Güney Kore geleneksel müziğinin buluşması, "Jambinai" grubunun performansıyla izleyicilere sunulacak.
Saat 19.00'da başlayacak konser, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:26
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