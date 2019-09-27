Son Dakika Haberleri: Güney Koreli öğrenciler 'İklim Protestosu' için okula gitmedi
Son Dakika Dünya Haber

Güney Koreli öğrenciler 'İklim Protestosu' için okula gitmedi

1 saat önce

Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanan "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da dünyanın birçok kentinde on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

">

Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanan "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da dünyanın birçok kentinde on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

Bugün okula gitmeyen yüzlerce Güney Koreli öğrenci, İklim Protestosu için Seul sokaklarında yürüdü

Güney Koreli öğrenciler 'İklim Protestosu' için okula gitmedi

Seul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen, okulundan son yolculuğuna uğurlandı
Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Koreli öğrenciler 'İklim Protestosu' için okula gitmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]