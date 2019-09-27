Güney Koreli öğrenciler 'İklim Protestosu' için okula gitmedi
1 saat önce
Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanan "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da dünyanın birçok kentinde on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.
Geçtiğimiz hafta küresel bir boyut kazanan "Gelecek için Cumalar" eylemleri bu hafta da dünyanın birçok kentinde on binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.
Bugün okula gitmeyen yüzlerce Güney Koreli öğrenci, İklim Protestosu için Seul sokaklarında yürüdü
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00
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