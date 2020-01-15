Güney Koreli öğrenciler Yüksekova'yı gezdi - Son Dakika
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Güney Koreli öğrenciler Yüksekova'yı gezdi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini gezen Güney Koreli üniversite öğrencileri, misafir oldukları evde yöresel kıyafet giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güney Koreli öğrenciler Yüksekova'yı gezdi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini gezen Güney Koreli üniversite öğrencileri, misafir oldukları evde yöresel kıyafet giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gezi amacıyla İstanbul'u ziyaret eden öğrenciler Lee Byeong Chan, Moon So Young, Lee Ju Yeon ile Byun Jın Hee, uçakla Van'a, oradan da kara yoluyla Yüksekova'ya geldi.

Çarşı merkezini ve iş yerlerini gezen öğrencilere, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vatandaşlar evlerinde misafir ettikleri öğrencilere yöresel yemek ikramında bulundu. Ardından öğrenciler, bölgeye has kıyafetler giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güney Korelileri evinde misafir eden Cevat Çapa, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle dayısının iş yerinde tanıştığını belirtti.

Misafirperverliklerini göstermek için öğrencileri eve davet ettiklerini anlatan Çapa, şunları kaydetti:

"Onlara yöresel kıyafetlerimizi, kültürümüzü tanıttık. Yemek kültürümüzü gösterdik. Telefondaki çeviri sayesinde iletişim kurabildik. Nasıl bir hayat geçirdiğimizi anlattık. Onlar da burayı çok beğendi ve yazın bir daha gelmek istiyorlar. Bizler de elimizden geldiğince dışarıdan gelen insanlara yöremizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz."

Moon So Young ise "Yüksekova çok güzel, insanları çok sıcak. Bir evde misafir olduk. Çok mutlu olduk. Sıcaklıklarından ve samimiyetlerinden çok etkilendik." dedi.

Yüksekova, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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