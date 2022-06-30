Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe yeni transferini duyurdu - Son Dakika
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Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

30.06.2022 11:05

Fenerbahçe'nin elektronik spor branşı Fenerbahçe Espor, League of Legends ekibinde mücadele edecek Güney Koreli yeni transferini duyurdu. 2021 Temmuz'da takıma katılan Yoon Seong-hwan ile beraber kadrodaki Güney Koreli oyuncu sayısı da ikiye çıktı.

TCL 2022 Yaz Mevsimi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Espor'un League of Legends kadrosuna bir yeni isim daha katıldı. Fenerbahçe, Aralık 2021'de Güney Kore takımı DRX Challengers'dan ayrılan alt koridor oyuncusunu kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Fenerbahçe Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda League of Legends'ta alt koridorda mücadele edecek yeni transferi Chung "BAO" Hyeonu'yu duyurdu.

Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
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BAO FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "2022 Yaz Mevsimi'nin geri kalanında takımımızın Nişancı pozisyonunu Chung "BAO" Hyeonu üstlenecek. Hoş geldin BAO!" sözlerine yer verdi.

Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe Espor yeni transferini duyurdu

ÜÇ HAFTADIR GALİBİYET ALAMIYOR

Sezonun bitimine altı hafta kala ligde galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe Espor, lige son sırada devam ediyor. Ligin başından bu yana altı mağlubiyet alan Fenerbahçe, geriye kalan 12 maçta Playofflara katılabilmek için yeni transferi ile beraber mücadele edecek.

Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe Espor yeni transferini duyurdu
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League Of Legends, Gamegar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe yeni transferini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Koreli oyuncu sayısı ikiye çıktı! Fenerbahçe yeni transferini duyurdu - Son Dakika
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