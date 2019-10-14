Son Dakika Haberleri: Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi Sulli evinde ölü bulundu
Son Dakika Dünya Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi Sulli evinde ölü bulundu

Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi Sulli evinde ölü bulundu

20 dakika önce

Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi, Sulli lakaplı Choi Jin-ri evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki genç sanatçı, internet üzerinden şahsına yapılan olumsuz yorumların kendini nasıl etkilediğini açıkça dile getiren bir isimdi.

Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi Sulli evinde ölü bulundu, System.String[]

Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi, Sulli lakaplı Choi Jin-ri evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki genç sanatçı, internet üzerinden şahsına yapılan olumsuz yorumların kendini nasıl etkilediğini açıkça dile getiren bir isimdi.


Depresyonla mücadele ettiği bilinen sanatçının ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Polisten alınan bilgilere göre bir gece önce telefonla konuştuğu menajeri, Sulli'ye bir daha ulaşamaması üzerine evine gittiğinde sanatçıyı ölü buldu. Sulli'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerine yoğunlaşan yetkililer olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Donald Trump: İnsanlar Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?
Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı: Ülkedeki tüm gösteriler son buldu Putin: ABD Başkanı Trump'ın Twitter'da paylaştığı mesajları okumuyorum ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'ye karşı savaş başlatamayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:47:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi Sulli evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]