Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi Sulli evinde ölü bulundu

Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi, Sulli lakaplı Choi Jin-ri evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki genç sanatçı, internet üzerinden şahsına yapılan olumsuz yorumların kendini nasıl etkilediğini açıkça dile getiren bir isimdi.



Depresyonla mücadele ettiği bilinen sanatçının ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Polisten alınan bilgilere göre bir gece önce telefonla konuştuğu menajeri, Sulli'ye bir daha ulaşamaması üzerine evine gittiğinde sanatçıyı ölü buldu. Sulli'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerine yoğunlaşan yetkililer olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.