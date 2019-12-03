Güney Koreli rock grubu Türkiye'ye gelmekten memnun

Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının, "2019 Traveling Korean Arts Projesi" kapsamında ilk kez Türkiye'de sahne alan Güney Koreli post-rock grubu "Jambinai", Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.



Grup üyeleri, Türkiye'ye ilk gelişleri olmasına rağmen Türk insanını çok sıcakkanlı ve kibar bulduklarını söyledi.



Grubun lideri İlwoo Lee, Türkiye'ye gideceğini söylediğinde arkadaşlarının onu "kıskandığını" belirterek "Türkiye'nin turistik ve güzel bir ülke olduğunu biliyordum. Etrafımdaki insanlar Türkiye'ye gideceğim için bana imreniyordu. Konsere geldiğim için fazla gezme imkanım yok ama daha sonra turist olarak gelip gezmeyi ve görmeyi istiyorum." ifadesini kullandı.



İlwoo, Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Koreliler ile omuz omuza savaştığını anımsatarak Türkiye'yi "kardeş ülke" olarak bildiklerini ifade etti.



Koreliler, futbol maçlarında Türk milli takımını destekler



Korelilerin, futbol maçlarında Türk milli takımını desteklediğini belirten İlwoo, "Bu yakınlıktan dolayı Türkiye'deki ilk etkinliği grup olarak sabırsızca bekledik. Türkiye'deki ilk konserimiz ve güzel bir sahne performansı ortaya koyup daha sonra tekrar burada konser vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Fransa'nın Marsilya kentinde 4-5 yıl önce katıldığı bir festivalde ilk defa Türk müziği dinleme şansı bulduğunu anlatan İlwoo, Türk müziğinin harika ve benzersiz olduğu ifade etti.



İlwoo, gelecek yıllarda bir Türk grubu ile sahne almayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.



"Türk kahvesini çok beğendik"



Grup üyelerinden Bomi Kim de Türkiye'de kebap ve pide yiyip ayran içtiklerini ama en çok Türk kahvesini beğendiklerini söyledi.



Kim, "İlkokul, ortaokul, lisede tarih derslerinde Türkiye'nin Kore ile mücadele ettiğini öğrendim. Ayrıca Kore'de Türk yemekleri ve dondurması çok ünlü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda, Türkiye ve Kore milli takımları mücadele etti. Maç sonrası futbolcular formalarını değişti. Koreliler ise Kore milli futbol takımı yenilmesine rağmen Türk milli futbol takımı lehine güçlü şekilde destek tezahüratlarında bulundu." dedi.



"Kültür sanat etkinliklerini artırmak için elimizden geleni yapacağız"



Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi de bu tarz etkinliklerin iki ülke arasındaki kültür alışverişinde önemli rol oynadığını belirtti.



Choi, "Kültür sanat etkinliklerinin iki ülkeyi daha da yakınlaştıracağını düşünüyorum. Büyükelçiliğimiz, Kültür Merkezimiz aracılığıyla kültür sanat etkinliklerini artırmak için elimizden geleni yapacağız. Gelecek yıllarda bu tür etkinlikleri artıracağız." diye konuştu.



İki ülkenin, Kore Savaşı'nda omuz omuza mücadele ettiğini hatırlatan Choi, "Bu tarz etkinliklerin Kore ve Türkiye'nin kültürel alışverişinde çok çok önemli olduğunu ve etkinliklerin iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını düşünüyorum." dedi.



Türkiye'de bulunan Kore Kültür Merkezi aracılığıyla Kore'ye ait kültürel etkinlikleri artırmak için gayret göstereceklerini söyleyen Choi, Güney Kore'de de Türk kültürünün tanıtılması için büyükelçilik olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için hazır olduklarını vurguladı.



Türkiye'de, Kore dilinin, yemeğinin ve kültürünün tanıtıldığını ifade eden Choi, gelecek yıl Güney Kore-Türkiye ilişkilerine ivme kazandırmak için daha fazla etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.