Güney Koreli şahsı öldüren zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üzerindeki değerli eşyaları alamayınca Güney Koreli Jınwook Kım'i bıçakla öldüren katil zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, önceki gece geç saatlerde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım, sokakta yürüdüğü sırada bir şahıs kendisine yaklaşarak değerli eşyalarını istedi. Karşı çıkması üzerine zanlı, yanında taşıdığı bıçağı Jınwook Kım'e sapladı. Ağır yaralanan Kım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım'in katil zanlısının S.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, zanlıyı, Bağlar ilçesinde saklandığı bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısı S.D.'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. S.D.'nin 'hırsızlık' ve 'gasp' dahil birçok suçtan emniyette kaydının olduğu öğrenildi.



Jinwook Kım'in Güney Kore'de yaşayan anne ve babasının bugün Diyarbakır'a gelerek, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi. Eşinin 2 gün sonra doğum yapacağı ve bu nedenle uçağa binemeyeceği için Kım'in cansız bedeninin ülkesine ne zaman gönderileceğinin belli olmadığı kaydedildi. - DİYARBAKIR