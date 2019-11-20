Son Dakika Haberleri: Güney Koreli şahsı öldüren zanlı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Güney Koreli şahsı öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Güney Koreli şahsı öldüren zanlı yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üzerindeki değerli eşyaları alamayınca Güney Koreli Jınwook Kım'i bıçakla öldüren katil zanlısı, polisin yapmış olduğu çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Güney Koreli şahsı öldüren zanlı yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üzerindeki değerli eşyaları alamayınca Güney Koreli Jınwook Kım'i bıçakla öldüren katil zanlısı, polisin yapmış olduğu çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, dün gece geç saatlerde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım, sokakta yürüdüğü sırada 16 yaşındaki S.D., kendisine yaklaşarak değerli eşyalarını istedi. Karşı çıkması üzerine zanlı, yanında taşıdığı bıçağı Jınwook Kım'e sapladı. Ağır yaralanan Kım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım'in katil zanlısının S.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, zanlıyı, Bağlar ilçesinde saklandığı bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısı S.D.'nin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, zanlının işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Güney Kore, Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • olmuyo işte: ne istedin koreliden diyarbakırın adını niye kirletiyosunuz turizmi neden baltalıyosunuz ordan burdan gelip melmeketin adını çıkardınız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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