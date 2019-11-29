Son Dakika Haberleri: Güney Koreli sanatçının tekstil sanat sergisi Ankara'da açıldı
Son Dakika Kültür Sanat Güney Koreli sanatçının tekstil sanat sergisi Ankara'da açıldı - Son Dakika

Güney Koreli sanatçının tekstil sanat sergisi Ankara'da açıldı

6 saat önce

Türkiye ile Güney Kore arasında siyasetten, ekonomiye olumlu seyreden ilişkiler sanata da yansıdı.

Güney Koreli sanatçının tekstil sanat sergisi Ankara'da açıldı, System.String[]

Türkiye ile Güney Kore arasında siyasetten, ekonomiye olumlu seyreden ilişkiler sanata da yansıdı.

Türkiye'de yaşayan Güney Koreli Sanatçı Hyeseung Lee tarafından hayata geçirilen ve haritaları konu alan eserlerin sergilendiği "Keşfedilmemiş topraklar" tekstil sanat sergisi Ankara'daki Kore Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışta konuşan Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Türkiye ve Kore (Güney) arasındaki yakın ilişkilerin, sergideki eserlere yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz gerçekten Kore ve Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu söylüyoruz. Biz tarihi bağları olan, kültürel benzerliği olan iki milletiz. Bunu sanatsal anlamda buradaki eserler üzerinde de görebiliyoruz."

Sanatçı Lee ise geçmişin haritacılarının dünyayı görüp ifade etme şeklinden etkilendiğini belirterek, "Haritalar beni bilmediğim bir dünyaya yönlendiren bir rehber gibiydi." ifadesini kullandı.

Eski haritalardan esinlenilerek, tekstil ürünlerinden yapılmış eserlerin bulunduğu serginin açılışına, Türk ve yabancı sanatseverler katıldı.

Güney Kore, Türkiye, Ankara, Kore, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak
"Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 04:05:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Koreli sanatçının tekstil sanat sergisi Ankara'da açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]