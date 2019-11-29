Güney Koreli sanatçının tekstil sanat sergisi Ankara'da açıldı

Türkiye ile Güney Kore arasında siyasetten, ekonomiye olumlu seyreden ilişkiler sanata da yansıdı.

Türkiye'de yaşayan Güney Koreli Sanatçı Hyeseung Lee tarafından hayata geçirilen ve haritaları konu alan eserlerin sergilendiği "Keşfedilmemiş topraklar" tekstil sanat sergisi Ankara'daki Kore Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışta konuşan Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Türkiye ve Kore (Güney) arasındaki yakın ilişkilerin, sergideki eserlere yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz gerçekten Kore ve Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu söylüyoruz. Biz tarihi bağları olan, kültürel benzerliği olan iki milletiz. Bunu sanatsal anlamda buradaki eserler üzerinde de görebiliyoruz."

Sanatçı Lee ise geçmişin haritacılarının dünyayı görüp ifade etme şeklinden etkilendiğini belirterek, "Haritalar beni bilmediğim bir dünyaya yönlendiren bir rehber gibiydi." ifadesini kullandı.

Eski haritalardan esinlenilerek, tekstil ürünlerinden yapılmış eserlerin bulunduğu serginin açılışına, Türk ve yabancı sanatseverler katıldı.