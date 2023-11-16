 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Koreli şarkıcı Nahee, 24 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Güney Koreli şarkıcı Nahee, 24 yaşında hayatını kaybetti

16.11.2023 10:52  - Güncelleme: 11:07

Güney Koreli şarkıcı Nahee, son konserinin üzerinden iki hafta geçmeden hayata gözlerini yumdu. Genç şarkıcının ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

K-Pop'ın sevilen isimlerinden olan Nahee 24 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Nahee'nin plak şirketi Mun Hwa sosyal medyadan duyurdu.

"GÖKYÜZÜNDE BİR YILDIZ OLDU"

Plak şirketinin yaptığı açıklamada, "Şarkıcı ve söz yazarı Nahee, dünyamızdan ayrıldı. Gökyüzünde bir yıldız oldu. Nahee'yi destekleyen ve seven tüm hayranlarına ani bir haber verdiğim için üzgünüm. Merhumun son yolculuğuna en derin taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Güney Koreli şarkıcı Nahee, 24 yaşında hayatını kaybetti

ÖLÜM NEDENİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Son konserinin üzerinden iki hafta geçmeden vefat eden Nahee'nin ölüm nedeni hakkında açıklama yapılmazken, hayranları genç şarkıcının ani ölümüyle sarsıldı.

Güney Koreli şarkıcı Nahee, 24 yaşında hayatını kaybetti

NAHEE KİMDİR?

Nahee, müzikal çıkışını 2019'da elektronik esintili 'Blue City' adlı parçasını yayınlayarak yapmıştı. Müzisyen, daha sonra 'Blue Night' ve 'Gloomy Day' şarkılarını dinleyiciyle buluşturmuştu.

Nahee'nin diğer parçaları arasında 'I'm Not Fine', 'I'm So Confused, 'Love Note', 'I Can't Sleep' ve 'Treasure' yer alıyordu. Nahee, pop ağırlıklı 'Rose' adlı son şarkısını ise geçtiğimiz temmuz ayında yayınlamıştı.

Güney Koreli şarkıcı Nahee, 24 yaşında hayatını kaybetti

Güney Kore, K-Pop, Ünlüler, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Müzik Güney Koreli şarkıcı Nahee, 24 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Hamile kadını canavar sanıp öldürdü
12:54 Aynı gece 2 gala! Taraf seçmek zor değil ama bir de gelen yorumlara bakın
12:51 İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde
12:35 Genç kadının acı sonu! Ölüm, manzaranın tadını çıkarırken yakaladı
12:13 Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa etti
11:55 İlkay Gündoğan, Mesut Özil'e benzettiği Arda Güler'in tek eksiğini söyledi
11:48 İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 ilçe karanlığa gömülecek
11:31 Dilan Polat'ın 4 yıl önce çektiği fotoğraf olay oldu! Karede yer alan herkes güzellik merkezi açıp zengin oldu
11:27 Kılıçdaroğlu'nun yeni mekanı! 6'lı masadan ortaklarına komşu oldu
11:30 Dink ailesinin avukatı: Tahliyenin daha evvel olacağını aile de biliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 13:32:35. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Koreli şarkıcı Nahee, 24 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement