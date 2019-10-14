Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu
1 saat önce
Güney Koreli ünlü şarkıcı ve oyuncu Sulli'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:16 Kaynak: AA
Güney Koreli ünlü şarkıcı ve oyuncu Sulli'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre, polis yetkilileri Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Choi Jin-ri'nin, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu kaydetti.
Sulli'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan Sulli, 2014'te gruptan ayrılmıştı. Sulli daha sonra oyunculuk kariyerine devam etmişti.
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