Son Dakika Haberleri: Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu

Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu

1 saat önce

Güney Koreli ünlü şarkıcı ve oyuncu Sulli'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Sulli evinde ölü bulundu, System.String[]

Güney Koreli ünlü şarkıcı ve oyuncu Sulli'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, polis yetkilileri Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Choi Jin-ri'nin, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu kaydetti.

Sulli'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan Sulli, 2014'te gruptan ayrılmıştı. Sulli daha sonra oyunculuk kariyerine devam etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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