GÜNEY KORELİ SEOKJİN, GEZİ İÇİN GELDİĞİ TÜRKİYE'DE TANIŞTIĞI SİDAR İLE EVLENDİ - Son Dakika
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GÜNEY KORELİ SEOKJİN, GEZİ İÇİN GELDİĞİ TÜRKİYE'DE TANIŞTIĞI SİDAR İLE EVLENDİ

09.09.2022 14:34

GÜNEY Koreli Seokjin Jeong (36), kültür gezisi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Adanalı Sidar Döngel (26) ile evlendi.

GÜNEY Koreli Seokjin Jeong (36), kültür gezisi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Adanalı Sidar Döngel (26) ile evlendi. Jeong, Aşkı Türkiye'de bulacağımı hiç düşünmezdim dedi.

Antalya'da 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenim gören Adanalı Sidar Döngel, kültür gezisi için ülkeye gelen Güney Koreli tarih öğretmeni Seokjin Jeong ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Sidar ve Seokjin, bir süre sonra arkadaş çevreleri ve aileleriyle de tanışıp evlenmeye karar verdi.

Adana'ya gelen Seokjin ile Sidar, Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde, davetlilerin katılımıyla kıyılan nikahta, ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi. Türk kültürünü çok sıcak bulduğunu dile getiren Seokjin Jeong, Aşkı Türkiye'de bulacağımı hiç düşünmezdim ancak en iyi Türk kadınıyla evlendim dedi.

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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNEY KORELİ SEOKJİN, GEZİ İÇİN GELDİĞİ TÜRKİYE'DE TANIŞTIĞI SİDAR İLE EVLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜNEY KORELİ SEOKJİN, GEZİ İÇİN GELDİĞİ TÜRKİYE'DE TANIŞTIĞI SİDAR İLE EVLENDİ - Son Dakika
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