Güney Koreli siyasetçi torpil iddialarına açıklık getirmek için gazeteciler önünde 11 saat ter döktü

Güney Kore'de Adalet Bakanı olması beklenen hukukçu Cho Kuk 11 saat süren bir basın açıklamasında kızını özel bir okula yazdırmak için özel ilişkilerini kullandığı iddialarını yanıtladı.



Pazartesi günü saat 15: 30'da başlayan basın açıklaması verilen dinlenme aralarıyla birlikte sabaha karşı saat 02: 16'da sona erdi.