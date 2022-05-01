Güney Koreli sosyal medya fenomenleri takipçilerine Bursa'yı tanıttı - Son Dakika
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Güney Koreli sosyal medya fenomenleri takipçilerine Bursa'yı tanıttı

01.05.2022 14:30
Güney Koreli sosyal medya fenomenleri takipçilerine Bursa'yı tanıttı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle Bursa'ya gelen Güney Koreli sosyal medya fenomenleri, nisan ayı boyunca yaptıkları paylaşımlarla şehri takipçilerine tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle Bursa'ya gelen Güney Koreli sosyal medya fenomenleri, nisan ayı boyunca yaptıkları paylaşımlarla şehri takipçilerine tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Güney Koreli sosyal medya fenomenleri ve önemli seyahat acentelerinin yetkililerini Bursa'da ağırlayan belediye, nisan ayı boyunca yine Güney Koreli sosyal medya fenomenlerini ağırladı.

Türk Hava Yolları işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında "Hey Presto" ve "Fam trip" ekipleri olarak iki kafile halinde Bursa'ya gelen misafirler, Bursa'nın tarihinden doğal güzelliklerine, hamam kültüründen gastronomisine kadar farklı özellikleri kendi kişisel sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Fenomenlerin şehre dair paylaşımları beğeni topladı.

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Türk Hava Yolları, Nisan, Medya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Koreli sosyal medya fenomenleri takipçilerine Bursa'yı tanıttı - Son Dakika


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