Samsung'dan üretimi durdurulan modele güncelleme!

Birkaç yıl öncesine kadar Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları yalnızca iki büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi aldı. Artık pek çok model, dört Android işletim sistemi yükseltmesi alıyor. Son olarak da Samsung, altı yıllık telefonları için güncelleme yayınladı.

Samsung Galaxy S7 ve S8 modelleri GPS iyileştirmesi aldı

Samsung'un 2016 ve 2017 model amiral gemisi telefonları Galaxy S7 ve Galaxy S8 için yeni bir güncelleme geldi. Artık üretimi ve satışı olmayan bu modeller, çok öncesinde yazılım güncellemelerini almayı bıraktı. Ancak teknoloji devi, bu cihazlara bir güncelleme daha sunmaya karar verdi.

Galaxy S7 ve Galaxy S8 modellerinin ikisi de GPS iyileştirmesi aldı. Güncelleme notlarında herhangi bir detay yer almıyor. Ancak anlaşılacağı üzere Samsung'un yıllar önce piyasaya sürdüğü modellerinde GPS sorunu var. Bu modelleri hala kullanan kişilerin olduğu göz önüne alındığında şirket, kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak için güncelleme gönderiyor.

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Şirketin Galaxy S7 ve S7 Edge için yayınladığı güncelleme, G93xFXXU8EVG3 koduna sahip olmasının yanı sıra 31 MB ağırlığında. Galaxy S8 ise G95xFXXUCDVG4 donanım yazılımıyla yer alıyor. Bu model ise 420 MB ağırlığa sahip.

Geçmişte de Samsung'un bunu yaptığını gördük. Şirket, 2015'te çıkardığı Galaxy J7 için de benzer bir GPS düzeltme güncellemesi yayınladı. İddialara göre şirket, Galaxy S6 serisi ve Galaxy S9 dahil olmak üzere birçok model için benzer güncellemeler hazırlıyor. Başlıca neden ise şirketin eski cihazlardaki GPS sorununu çözmeye kendini mecbur hissetmesi olduğu düşünülüyor.

Peki, siz Samsung güncelleme adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi modellere güncelleme gelmeli? Görüşlerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın