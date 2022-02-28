GÜNEY KORELİ TURİST RAHATSIZ EDENLERİ PAYLAŞTI, VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNEY KORELİ TURİST RAHATSIZ EDENLERİ PAYLAŞTI, VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

28.02.2022 11:45
GÜNEY KORELİ TURİST RAHATSIZ EDENLERİ PAYLAŞTI, VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

GAZİANTEP'te cep telefonu ile çekim yapan Güney Koreli turist, bir grup Suriyelinin sözlü tacizine uğradı.

GAZİANTEP'te cep telefonu ile çekim yapan Güney Koreli turist, bir grup Suriyelinin sözlü tacizine uğradı. O anları 'Gaziantep'e gitmeyin' çağrısı ile paylaşan turistin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın ardından olay ile ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Vali Davut Gül, bu kişilerin tespit edilip, sınır dışı edileceğini belirtti.

Güney Koreli bir turist, Gaziantep'te tarihi sokakları dolaşarak cep telefonu kamerasıyla çekim yaptığı sırada yanına bir grup Suriyeli geldi. Suriyeliler, sözlü tacizde bulundukları Güney Koreli turistten daha sonra para istedi. Olumsuz cevap almalarına rağmen ısrarla para istemeyi sürdüren Suriyeliler, ardından da Güney Koreli turiste Müslüman olup olmadığını sordu. Tedirgin olan ve Suriyelilerin yanından uzaklaşan turist, çektiği videoyu sosyal medyadan Gaziantep'in güvenli olmadığını ve gidilmemesi gerektiğini belirterek paylaştı. Turistin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ZAFER PARTİSİ DE PAYLAŞTI

Bu paylaşım, Zafer Partisi tarafından da paylaşılınca Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Gül, turisti rahatsız edenlerin tespit edilerek gerekli idari yaptırıma tabi tutulacağını söyledi. Suç işleyen yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edildiğini vurgulayan Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı

Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenler olabiliyor. Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar, mevcut cezalara ilaveten sınır dışı ediliyor. Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler tespit edip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip, bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen.

GÜNEY KORELİ TURİST RAHATSIZ EDENLERİ PAYLAŞTI, VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI
GÜNEY KORELİ TURİST RAHATSIZ EDENLERİ PAYLAŞTI, VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI
GÜNEY KORELİ TURİST RAHATSIZ EDENLERİ PAYLAŞTI, VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

YORUMLAR
500
Güney Koreli turisti taciz etmişlerdi! Şimdi sınır dışı ediliyorlar Güney Koreli turisti taciz etmişlerdi! Şimdi sınır dışı ediliyorlar Yurt dışından gelen erken rezervasyon talebi 10 milyonu geçti Yurt dışından gelen erken rezervasyon talebi 10 milyonu geçti

Gaziantep, Suriyeli, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNEY KORELİ TURİST RAHATSIZ EDENLERİ PAYLAŞTI, VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:57:12. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNEY KORELİ TURİST RAHATSIZ EDENLERİ PAYLAŞTI, VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement