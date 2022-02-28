Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı (2)

28.02.2022 23:33
Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı (2)

1 KİŞİ YAKALANDIGaziantep'te, Güney Koreli turiste yönelik sözlü tacizde bulunan Suriyelilerden biri güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

1 KİŞİ YAKALANDI

Gaziantep'te, Güney Koreli turiste yönelik sözlü tacizde bulunan Suriyelilerden biri güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tepkiye yol açan olayda görüntülere yansıyan kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini belirterek, "Gaziantep'te Güney Koreli turistleri rahatsız edenlerin kimlikleri tespit edilmiştir. Bir kişi gözaltında olup konuyla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama Gaziantep'te bir grubun Güney Koreli turisti rahatsız ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma Gaziantep'te bir grubun Güney Koreli turisti rahatsız ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma

Güvenlik güçleri, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı (2) - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:30 Bu sefer çalınan otomobil değil inek! Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 23:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement