Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

12.12.2020 03:29
Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, System.String[]

Tartışmalı filmlerin ünlü Güney Koreli yönetmeni Kim Ki Duk, Letonya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tartışmalı filmlerin ünlü Güney Koreli yönetmeni Kim Ki Duk, Letonya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Berlin, Venedik ve Cannes film festivallerinde ödüller kazanan Güney Koreli ünlü film yönetmeni Kim Ki Duk'un Letonya'da koronavirüs nedeniyle bir hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Letonya Film Merkezi Direktörü Dita Rietuma tarafından yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Kim'in, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunduğu ve sık sık Letonya'nın komşusu Estonya'ya iş seyahatlerinde bulunduğu belirtildi.

Haberi duyuran Delfi, Kim'in ölüm haberini, onunla birlikte çalışan Rus belgesel film yönetmeni Vitaliy Manskiy'e dayandırdığını bildirdi.

Kim Ki Duk, yoksul bir ailede ve şiddet eğilimli Kore Savaşı gazisi bir babayla yetişti. Okul eğitimini 14 yaşında bırakan Kim, uzun yıllar fabrikalarda çalıştı. İki yıl mecburi askerlik hizmetini yaptıktan sonra film sektörüne adım atmak için Fransa'ya taşındı.

Daha sonra Güney Kore'ye dönen Kim, 1996 yılında evsiz bir adamın toplu tecavüze uğrayan bir kadın ile bağını konu alan ilk filmi Timsah'ı çekti. Bu filminde Kim, sonraki fimlerinde de sıklıkla görülen, toplum dışına itilmiş erkek ile genelde fahişe olan kadın karakterler arasındaki bağları tema olarak işledi. Hem erkek hem kadın şiddeti, sanat hayatı boyunca Kim'in filmlerinin ana ögelerinden biri oldu.

Uluslararası festivallerde çok sayıda ödül kazanan Kim Ki Duk, eserlerindeki kadın portreleri ve özellikle de 2012'de Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazanan "Pieta" filmindeki şiddet sahneleri nedeniyle eleştirilere de maruz kalmıştı.

Küresel bir harekete dönen #MeToo kapsamında bazı aktristler tarafından Kim'e tecavüz ve taciz suçlamaları yapılmıştı. Kim bu iddialara direk olarak yanıt vermemiş ancak kasım ayında bir aktriste karşı kaybettiği bir davanın ardından temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Reuters,AFP/ SSB,ET

(c)

Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Kim Ki Duk, Letonya, Venedik, Film, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika


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