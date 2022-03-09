Güney Koreliler devlet başkanlığı seçimi için sandık başında - Son Dakika

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Yaklaşık 44 milyon seçmenin bulunduğu Güney Kore'de, yerel saatle 06.00'da oy verme işlemi başladı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında maske takan seçmenler, oy merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Seçmenlerden, oy vermeden önce eldiven takmaları ve el antiseptiği kullanmaları isteniyor.

Ülkenin bir sonraki devlet başkanı olmak için 10 kişinin yarıştığı seçimi kazanan aday, mayısta göreve başlayacak.

Seçim anketleri, yarışın iktidardaki Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung ile ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Seok-youl arasında geçeceğini gösteriyor.

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerinde yarışmak için Ulusal Seçim Komisyonuna 14 aday başvurmuştu.

Ülkede 2020'de yapılan değişiklikle 19 olan seçmen yaşı, 18'e indirilmişti.

Seçimden galip çıkan aday, tek dönemde 5 yıl devlet başkanlığı yapabilecek.

Güney Kore Parlamentosunda 14 Şubat'ta alınan karara göre, Kovid-19 hastaları ve karantinadakiler 18.00-19.30 saatlerinde oy kullanabilecek.