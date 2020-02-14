Güney Koreliler'in Türkiye'deki ilk tercihi: Panorama 1326 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Koreliler'in Türkiye'deki ilk tercihi: Panorama 1326 - Son Dakika

Güney Koreliler'in Türkiye'deki ilk tercihi: Panorama 1326

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa'nın yeni turizm markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Güney Koreliler'in Türkiye'deki ilk tercihi: Panorama 1326, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa'nın yeni turizm markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda UNESCO'nun Paris'te bulunan tarihi binasında düzenlenen törenle Uluslararası İdealKent Ödülü'ne layık görülen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Güney Kore halkının Türkiye'de en çok görmek istedikleri yerlerin başında geldi.


Bursa Valiliği ve BEBKA tarafından Bursa'nın turizm potansiyelinin artırılması için başta Türkiye dostu Güney Kore olmak üzere uzak doğu ülkelerinde özel çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda sık sık Güney Kore'den tur operatörü, blogger, bürokrat ve büyükelçiyi Bursa'da ağırlayan Bursa Valiliği, BEBKA ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Güney Kore'de yaptığı bir anketten de Osmangazi Belediyesi'nin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin ilk sırada çıktığı öğrenildi. 2 bin kişi ile yapılan anket yanıt veren Güney Koreliler'in Türkiye'de en çok merak ettikleri ve görmek istedikleri yerin başında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi geldi. Yetkililer, müzeyi gören Güney Koreli tur operatörleri ve turist gruplarının şaşkınlığını gizleyemediklerini ve özellikle de kendilerini yabancı bir yerde değil sanki atalarını ziyaret etmiş gibi hissettiklerini ifade ettikleri bildirildi.


Henüz 1 yıl önce kapılarını açmasına rağmen 110 ülkeden 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, şehrin turizm, kültür ve ekonomik hayatına yaptığı katkı nedeniyle Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından Uluslararası İdealkent Ödülü'nü kazandı.


Yüzde 35 enerji tasarruf ile Yeşil Müze


360 derece dairesel döngü içerisinde fetih gününü resmeden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 42 metre çapındaki kubbesi ile de dünyanın tam panoramik en büyük müzesi konumunda. Bursa'nın tarihi hanlar ve Ulucami ve Yeşil Türbe'nin yer aldığı tarihi aksın başlangıç noktası olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, aynı zamanda yüzde 35 enerji tasarruf sağlayan çevreci mimarisiyle de dikkat çekiyor. - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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