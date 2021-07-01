Güney Marmara'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

Yalova Valiliğince düzenlenen programa katılanlar, Setur Marina'da hazırlanan tekne ile denize açıldı.

Liman Başkanı Nurullah Hakan Pekşen, denizdeki seyir sırasında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl etkinlikleri sınırlandırdıklarını bildirdi.

Yalova'nın denizcilikte bir marka şehir olma yolunda ilerlediğini belirten Pekşen, "Yalova'daki tersanelerimiz Türkiye'deki en büyük tersaneler bölgesi olma konumuna gelmiş durumda. Bu bizim için büyük bir kıvanç ve gurur kaynağı. Aynı zamanda tersanelerimiz istihdam anlamında Yalova'ya büyük katkı sağlamakta ve çok özel projeler gerçekleştirilmekte. Elektrik, LNG gibi katma değeri yüksek olan verimli projeler gerçekleştirilmekte." diye konuştu.

Daha sonra balıkçılar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait tekneler kortej oluşturarak Yürüyen Köşk açıklarına geldi. Yalova Valisi Muammer Erol, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ve Liman Başkanı Pekşen tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.