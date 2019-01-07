Güney Marmara
'da kar seferberliği
Ekipler, Bandırma
- Çanakkale
Yolu'nda kar küreme çalışmaları yapıyor
BALIKESİR - Güney Marmara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Bandırma, Gönen
ve Erdek
'te etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemler ve kar küreme çalışmaları son hızla sürüyor.
Bandırma - Çanakkale Yolu'nda Merinos
Kavşağı'ndan başlayarak Gönen Çatrağı ile Gönen ve Erdek'e bağlı kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve ilçe belediyelerinin önlemleri sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 greyder, 2 kepçe ve 1 tuzlama aracı Bandırma'da olası yol kapanma çalışmaları için hazır bekletilirken, gece saatlerinde eksi derecelere düşmesi beklenen sıcaklıkla birlikte yollarda oluşacak buzlanma için de tuzlama çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi. Bandırma'nın Akçapınar, Dedeoba, Emre ve Çakıl kırsal mahallelerinde kar yağışının etkili olduğu Bandırma'ya bağlı Edincik
mahallesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 cm, merkezde ise 10 cm yüksekliğe ulaştığı öğrenildi.
Öte yandan, Erdek'e bağlı Turanköy mevkinde ulaşım zorlukla sağlanıyor. Karla kaplı yollarda güçlükle ilerleyen araçlar, açılan yoldan ilerlemeye çalışıyor.