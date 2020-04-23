Güney Marmara'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Reel Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen kutlamalar çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üstü açık otobüsten vatandaşlara hitap etti.

Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine saat 21.00'de başlayan İstiklal Marşı'nı vatandaşlar evlerinin balkonlarından okudu. Daha sonra Büyükşehir Belediye Bandosu'nun verdiği konseri, vatandaşlar evlerinin balkonlarından izledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nilüfer Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler de saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okurken Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda da İstiklal Marşı yankılandı.

Eskişehir

Eskişehir'de Atatürk Caddesi'nde ikamet eden vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine saat 21.00'de başlayan İstiklal Marşı'nı evlerindeki balkonlardan okudu.

Şehrin işlek caddelerinde binalardan hoparlörlerle "100 yaşında egemenliğim benim" marşını çalan Eskişehirliler, Türk bayrağı sallayarak şarkıya eşlik etti.

Balıkesir

Balıkesir'de Paşaalanı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine saat 21.00'de başlayan İstiklal Marşı'nı evlerindeki balkonlardan okudu.

Cevdet Demiray Caddesi'ndeki Polisevi'nde ise İstiklal Marşı'nın ardından havai fişek gösterisi sunuldu.

Kütahya

Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı odalarının pencerelerinden okudu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere, Almanya, Sudan ve Sırbistan'dan yurda getirilerek kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlar, saat 21.00'de ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Bilecik

Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu.

Ellerinde Türk bayrakları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocuklara, Bilecik Valisi Bilal Şentürk de ailesi ile katıldı. Kentte kutlamalar kapsamında konvoy da düzenlendi.

Yalova

Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Temmuz İlkokulu öğretmenlerinin saat 20.20'nin 23. saniyesinde dilek balonlarını havalandırmasıyla devam etti.

Program, 21.00'de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine balkonlarından vatandaşların İstiklal Marşı'nı okumasıyla son buldu.