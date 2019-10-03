Son Dakika Haberleri: Güney Marmara hafta sonunu sağanakla karşılayacak
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Güney Marmara hafta sonunu sağanakla karşılayacak

30 dakika önce

Güney Marmara'da hava sıcaklıklarının hafta sonunda 6 ila 9 derece azalmasıyla yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Güney Marmara hafta sonunu sağanakla karşılayacak, System.String[]

Güney Marmara'da hava sıcaklıklarının hafta sonunda 6 ila 9 derece azalmasıyla yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Bursa'da yarın 32 dereceye çıkacak en yüksek hava sıcaklığı, cumartesi 25, pazar 23 dereceye düşecek.

Sıcaklıkların 9 derece gerileyeceği Bursa'da havanın yarın çok bulutlu olması, hafta sonunda ise gök gürültülü sağanak şeklinde geçmesi bekleniyor.

Balıkesir'de ise hava sıcaklıklarında 6 derecelik azalma görülecek. Kentte yarın 31 derece olacak hava sıcaklığı, cumartesi 25, pazar günü 26 dereceye inecek. Sıcaklık düşüşüne paralel olarak Balıkesir'de yarın, cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının yarın 31, hafta sonunda 24 derece olacağı Çanakkale de üç günü yağışlı geçirecek. Sıcaklıkların 7 derece düşeceği Çanakkale'de yarın kuvvetli gök gürültülü, cumartesi günü hafif, pazar gök gürültülü sağanak beklentisi bulunuyor.

Yalova'da ise bu süreçte en yüksek hava sıcaklıklarında 8 derecelik azalma kaydedilecek. Kentte yarın 29 dereceye ulaşacak sıcaklık, cumartesi 21, pazar 23 dereceye inecek. Havanın yarın çok bulutlu seyredeceği Yalova'da, cumartesi ve pazar günleri için gök gürültülü sağanak tahmini var.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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