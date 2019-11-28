Güney Marmara hafta sonunu yağışlı geçirecek

Güney Marmara'da yarın başlayıp yer yer kuvvetli ve gök gürültülü olacak sağanağın, hafta sonunda devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Bursa'da yarından itibaren üç gün sağanak etkili olacak. En yüksek hava sıcaklıkları ise yarın 18, cumartesi 17, pazar 13 derece civarında seyredecek.

Balıkesir'de hava sıcaklığının 16 derece olacağı yarın, kuvvetli sağanak etkisini hissettirecek. Yağışın sağanak şeklinde süreceği cumartesi gününde en yüksek 17 derecelik hava sıcaklığı öngörülüyor. Pazar günü hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşecek, sağanak da devam edecek.

Çanakkale'de sağanağın yarın gök gürültülü olacağı ve hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü yine aynı en yüksek hava sıcaklığının hakim olup sağanağın görüleceği Çanakkale'de yağışlar, pazar günü 6 derecelik düşüşe rağmen etkisini yitirerek yerini çok bulutlu havaya bırakacak.

Yalova için ise yarın ve pazar günü sağanak, cumartesi günü kuvvetli sağanak tahmininde bulunuldu. En yüksek hava sıcaklıklarının yarın 17, cuma 16, pazar 12 derece olacağı da tahminler arasında yer aldı.