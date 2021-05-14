Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da "tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Bilecik Terminali ve Bilecik- Sakarya kara yolundan drone görüntüleri

Cadde ve sokaklardan havadan görüntüler Bilecik'te yaya ve araç trafiğinin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sakinlik hakim oldu.

Vatandaşların büyük bölümü tam kapanmaya riayet ederken polis ekipleri kent merkezindeki denetimlerini sürdürdü.