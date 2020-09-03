Güney Marmara'nın en büyük lisanslı deposu açıldı - Son Dakika

Güney Marmara'nın en büyük lisanslı deposu açıldı

Türkiye'de pirinç üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Güney Marmara'nın en büyük lisanslı deposu açıldı.

Güney Marmara'nın en büyük lisanslı deposu açıldı, System.String[]

Türkiye'de pirinç üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Güney Marmara'nın en büyük lisanslı deposu açıldı. 75 bin metreküp kapasiteli depo çiftçinin hizmetine sunulurken, depoların Gönen ekonomisine de büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

2019 rakamları ile Türkiye'nin toplam pirinç üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren Balıkesir'in Gönen ilçesinde pirinç üreticilerinin yüzünü güldürecek dev yatırım gerçekleşti. Mutlular Grup, lisanslı depo tesisinin 1.etabını tamamlayarak,Güney Marmara çeltik üreticilerinin Gönen'de toplaşacağı ve hizmetlerinden yararlanacağı tesisi hizmete açtı. Mutlular Gönen Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Genel Müdürü İpek Mutlu, açılışta yaptığı konuşmada yatırımları ve lisanslı depoculuk konusunda davetlileri bilgilendirdi. Mutlu, "Lisanslı depoların amacı; ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlar tarafından saptanmasını sağlamak, lisanslı depo işletmecilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ürün senedini çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştırarak geliştirmektir. Bölgemizde üretilen tarım ürünlerinin büyük bir bölümünü çeltik oluşturmaktadır. Çeltik uzun süre depolanabilen ve standardize edilebilen bir üründür. Gelecekte iç pazarda ve dış pazarda rekabet gücümüzü arttırmak için bugünden yatırımlarımızı planlamamız bir gereklilikti. Lisanslı depoculuk gelecekte tarım sektöründe küresel olarak büyük rol oynayacağından yatırımlarımızı bu alanda planladık. Bu amaçla Mutlular Grup olarak tarımsal ticaretin daha verimli şartlarda yapılabilmesi için elektronik kantar, laboratuvar, havalandırma, toz toplama, yangın söndürme sistemi ve kaçak akıma, neme karşı korumalı özel muhafazalı elektrik sistemine sahip olan standartlara uygun lisanslı depolar inşaa ettik. Ürün kalitesini tespit etmek üzere tarımsal ürün analizi yapan standartlara uygun laboratuvar kurduk. Laboratuvarımız ülkemizde bulunan 154 gıda kontrol laboratuvarı içinden 19 yetkili sınıflandırıcı laboratuvar arasına girmiştir. Laboratuvarımız Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standart şartları yerine getirdiğinden hem Ticaret Bakanlığınca, hem de Toprak Mahsulleri Ofisi yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı tarafından yetkilendirilerek yetkili sınıflandırıcı laboratuvar unvanını almıştır. Söz konusu laboratuvarımız Gönen Ticaret Borsası yetkisinde faaliyet göstermektedir. Gönen Organize Sanayi Bölgesinde 85 dönüm arazi üzerine lisanslı depo kuruluşuna karar verdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz; 16 çelik silomuz 75 bin m3 kapasitede olup Ticaret Bakanlığının mekanik, elektronik, idari ve otomasyon sisteminde yaptığı incelemeler sonucu 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle her türlü denetim yeterliliğinden geçerek işletme faaliyetine ilişkin Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesini almaya hak kazanmıştır" dedi.

Mutlu: "Güney Marmara'nın tüm çeltiği Gönen'de toplanacak"

Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu,açılışta yaptığı konuşmada tarımsal ürünlerin ekonomiye katkısını değerlendirdi. Mutlu, "Çeltik tarımı bölgemiz ekonomisi için önemli bir yer tutmaktadır. 2019 yılında Türkiye genelinde üretilen çeltiğin yüzde 45'i Gönen'de işlenerek piyasaya sunulmuştur. Bugün Türkiye'nin hatta Dünyanın neresine gidersek gidelim en kaliteli pirinçlerden biri olarak Gönen pirinci tanınmaktadır. Biz de Mutlular Grup olarak bölgemiz tarımsal ürünlerinden çeltiğin daha iyi değerlendirilebilmesi için yatırımlar yaptık. Öncelikle bölgemizdeki çeltik atıklarını ülke ekonomisine kazandırabilmek adına yaptığımız enerji tesisi ile ülkemizin enerji ihtiyacının binde birlik bölümünü karşılamaktayız. Şu an 1.etabının açılışını gerçekleştirdiğimiz lisanslı depolarımızın bütününün tamamlanmasıyla çeltik konusunda Türkiye'nin en büyük kapasitesine sahip Lisanslı Deposu olacağız. Lisanslı depolar; Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi, piyasanın dengelenmesi, finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, bankalardan kredi ve finansman sağlamalarına imkan veren bir fırsat sunacaktır. Lisanslı Depolar tarımın barajlarından biri olarak Gönen'de yer alacaktır. Tüm bu imkanların yanı sıra Güney Marmara'nın tüm çeltiği de Gönen'e toplanmış olacak" dedi.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı tören vatandaşlar tarafından da ilgi görürken, okunan duanın ardından açılış gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç ile diğer daire müdürleri,siyasi parti temsilcileri,belediye meclis üyeleri,sivil toplum kuruluşları temsilcileri yanı sıra vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Türkiye, Gönen, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 19:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güney Marmara'nın en büyük lisanslı deposu açıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak öldürüldü Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Erdoğan ile Merkel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi: Yunanistan gerginliği tırmandırıcı adımlar atıyor Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Son dakika: Türkiye ve Yunanistan, çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş
Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi         
16:17
Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
16:11
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Uzmanları düşündüren soru: Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısının düşük olması yoksullukla bağlantılı mı? Uzmanları düşündüren soru: Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısının düşük olması yoksullukla bağlantılı mı?         
13:37
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü         
12:13
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ayyıldız Tim adlı hacker grubu Yunan Bakanlığının sitesini hackledi: Bir gece ansızın gelebiliriz Ayyıldız Tim adlı hacker grubu Yunan Bakanlığının sitesini hackledi: Bir gece ansızın gelebiliriz         
09:41
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin         
09:14
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi Oyuncu Miray Daner, yeni dizisi için imajını değiştirdi         
08:20
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Favori iki yarışmacı potaya girdi         
07:34
Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti Kendisine şiddet uygulayan kocasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben vurmasaydım o beni öldürecekti         
05:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 02:14:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Marmara'nın en büyük lisanslı deposu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei