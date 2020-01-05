Güney Marmara'nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Marmara'nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı - Son Dakika

Güney Marmara'nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Balıkesir'in kuzey ilçelerine kuvvetli yağış, batı ilçelerine ise kar uyarısı yapıldıYapılan son değerlendirmelere göre;

Güney Marmara'nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı, System.String[]

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Balıkesir'in kuzey ilçelerine kuvvetli yağış, batı ilçelerine ise kar uyarısı yapıldı


Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde ( Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kuvvetli fırtına bekleniyor!


Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan kuvvetli rüzgarın, Balıkesir çevrelerinde fırtına (60-80 km/sa), Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kar Yağışlarına Dikkat!


Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında görülecek olan kar yağışlarının, Balıkesir'in batı ( Balya, Gönen, İvrindi) ilçelerinde 20 cm ve üzeri olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:39 Kaynak: İHA
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