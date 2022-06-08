Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı

Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliğince denizin tüm kıyı yerleşimlerinde organize edilen çalışma kapsamında Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçeleri sahilinde temizlik yapıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Demiray öncülüğündeki dalgıçlar ve öğrenciler, denizden araç lastikleri, şişe ve benzeri atıkları çıkararak bertaraf edilmek üzere belediye ekiplerine teslim etti.

Gazetecilere açıklama yapan Demiray, çevreyi ve denizi temizlemek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinlik kapsamında üniversitemiz öğrencilerinin desteğiyle çöplerin denizden çıkarılması, denizimizi temizlemek, çevreyi temizlemek, daha temiz bir Türkiye adına faaliyet gerçekleştirdik." dedi.

Gönen Belediyesi ise Kadir Köker Ortaokulu öğrencileri ve doğaseverlerin katılımıyla Denizkent sahilinde temizlik faaliyeti düzenledi.

Etkinliğe katılanlarla sohbet eden Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkati çekmek, çevre duyarlılığı oluşturmak için Denizkent sahilimizde yapılan temizlik çalışmasında maalesef onlarca torba çöp toplandı. Geleceğin teminatı çocuklara temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak en büyük görevimiz. Bu bilinçle, bu düşünceyle daha temiz bir dünya bırakabilmek için Mavi Sıfır Atık hareketiyle denizlerimizi temiz tutmaya ve tüm çevremizi hep birlikte korumaya özen gösterelim."

Katılımcılar, kıyı temizliğinin ardından "Sıfır Atık Mavi Sözü" tabelasına imzalarını atarak, mavisiyle yeşiliyle tüm doğayı korumaya söz verdi.

Çanakkale

Çanakkale kent merkezinde yer alan mavi bayraklı Barış Plajı ve Kepez Halk Plajı ile Lapseki ilçesi Çardak beldesindeki Kum Adası sahili, Gelibolu ilçesi sahili ve plajı, Eceabat ilçesindeki halk plajı atıklardan temizlendi.

Barış Plajı'ndaki etkinlikte katılımcılara hitap eden Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Marmara Denizi'nin mevcut temizliğine dikkati çekmek ve temiz kalmasına destek olmak için bu tür çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki 7 ilde, ilçeler dahil aynı anda bu kıyı temizliğinin "Birlikte temiz tutalım" sloganıyla gerçekleştirildiği bilgisini veren Gökhan, "Marmara Denizi geçen yıl ciddi bir müsilaj felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bunun olmaması için en önemli şart, denizin temiz olması. Özellikle deniz kirliliğinin sonuçları çok zor telafi edildiği için bu denizi korumamız gerektiği konusunda bir bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Halkımızda bu noktada bir algı oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

Gökhan, Barbaros Mahallesi Muhtarı Şaban Şahin ve belediye birim amirleri ile gönüllüler tarafından plajın atıklardan temizlenmesiyle etkinlik sona erdi.

Yalova

Yalova'da düzenlenen etkinlik, İDO Feribot İskelesi'nde öğrenci gruplarının toplanmasıyla başladı.

Ellerinde çöp poşetleriyle Doğu Sahil Bandı üzerinden Yürüyen Köşk'e kadar yürüyen öğrenciler, sahil bölümündeki çöpleri topladı.

Yürüyen Köşk'te devam eden programda İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile özel bir firmadan dalgıçlar kıyı temizliği yaptı.

Denizden çıkarılan çöplerin fotoğraflarının yer aldığı "Görmedikleriniz" başlıklı sergiyi gezen öğrenciler, aynı anda canlı yayınla bahçede kurulu ekrana yansıtılan su altındaki çalışmaları takip etti.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Zeynep Duru, sahile atılmış çok sayıda çöp bulduklarını ifade etti.

Çoğunlukla sigara paketleri ve pet şişelerle karşılaştığını anlatan Duru, herkese çevreye karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

Hatice Elif Sarı ise çevrenin kirletilmesinin kötü sonuçlara yol açtığına dikkati çekerek, "Denizi lütfen kirletmeyelim. Bir bot buldum, içki şişeleri bulduk. Onları atanlara, 'Elinize hiçbir şey geçmiyor, niye attınız?' diye sormak istiyorum." ifadesini kullandı.