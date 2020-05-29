Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralarda başlayan salatalık hasadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak yapılıyor.

Söğüt ilçesinde, Sakarya nehri havzasındaki köylerde kurulan seralarda sosyal mesafe kuralına riayet ediliyor. İşçiler sera içinde birbirine 1,5 metreden daha yakın mesafede bulunmuyor.

Serada çalışacak işçi sayısı da seranın büyüklüğüne göre değişiyor. Seraya, sosyal mesafeyi tehdit etmeyecek sayıda işçi alınıyor.

İlçeye bağlı köylerdeki 3 bin dekarlık alana kurulan seralarda, aynı yıl içinde 3 ürün alınabiliyor. Toplanan ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor.

300 dekarda 700 ton civarında salatalık bekleniyor

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte Sakarya vadisinde bulunan topraklarda seracılığın tercih edildiğini ve burada yüksek kalitede ürünlerin yetiştiğini söyledi.

Bu yıl 300 dekarlık alanda 700 ton civarında salatalık üretiminin olacağını tahmin ettiklerini anlatan Yoldaş, "Üreticimiz dönemsel olarak salatalık hasadına başladı. Hasadı yapılan salatalık İstanbul başta olmak üzere Bursa ve Sakarya gibi büyük şehirlere sevk ediliyor. Örtü altı yetiştiriciliğinin en yoğun olduğu ilçede, bin 500 tarım işçisi geliyordu ancak koronavirüs salgını nedeniyle kontrollü işçi sevkıyatı yapıldığından şu an 550 tarım işçisi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ürün kalitesi ve ürün yelpazesi açısından kentin önemli bir tarım merkezi olduğunu ifade eden Yoldaş, "Vatandaşlarımız, üretmiş oldukları sebzeleri bizzat kendileri pazara sunarak, kısa sürede pratik bir şekilde satış yapılabiliyor. Dolayısıyla çiftçilerimizin bu durumdan çok memnun." dedi.

"Üretimi durdurmak yok"

Akçasu Köyü Muhtarı Erol Aydın da toprağın yapısından dolayı kaliteli ürünler yetiştirdiklerini belirterek, yaz aylarında yüzlerce işçinin salatalık hasadı için Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan geldiğini aktardı.

Hasattan memnun olduklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Ülkemiz koronavirüs ile mücadele ederken biz de üretmeye devam ediyoruz. Çünkü bizim işimiz bu, mesleğimiz bu, biz üretmek zorundayız. Burası Türkiye'nin küçük Antalya'sı olarak bilinir. Antalya yöresi biterken bizim ürünümüz başlıyor. Bizim böyle bir avantajımız var. Bu çok güzel, çünkü ortadaki fiyat anormalini ortadan kaldırmış oluyor. Çoğunlukla İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa gibi büyük şehirlere gönderiyoruz ürünlerimizi."

Çaltı köyünde salatalık üreten Şahabettin Karabacak da 20 yıldır salatalık ürettiğini ve genellikle iç piyasaya sattıklarını ifade etti.

Zorlu sıcağa rağmen hasadı sürdürdüklerini anlatan Karabacak, "Cumhurbaşkanımız 'Üretimi durdurmak yok' dedi, biz de durdurmadık, devam ediyoruz. Üretici olarak 40-45 derece seranın altında üretiyoruz. Tüketicimiz koronovirüsten dolayı evinde kalsın dışarı çıkmasın, biz her türlü hizmeti yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.