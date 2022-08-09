Papua Yeni Gine'de Marape'nin yeniden başbakan olması bekleniyor - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Marape'nin yeniden başbakan olması bekleniyor

09.08.2022 11:09
Papua Yeni Gine'de Marape'nin yeniden başbakan olması bekleniyor

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de seçimlerin ardından Başbakan James Marape'nin, yeniden başbakan seçilmek için en güçlü isim olduğu belirtiliyor.

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de seçimlerin ardından Başbakan James Marape'nin, yeniden başbakan seçilmek için en güçlü isim olduğu belirtiliyor.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberinde, Marape'nin kurulması beklenen koalisyon hükümetine liderlik etmek için rakipsiz aday olduğu yorumu yapıldı.

Marape'nin Pangu Partisi'nin, 118 koltuklu parlamentoda 36 milletvekili elde ederek, en yakın rakibini 20 koltuk geride bıraktığına işaret edildi.

Yeni hükümete liderlik etmek için Marape ile 2019'da istifa eden selefi Peter O'Neill'in yarışacağı kaydedildi.

Seçimler 4 Temmuz'da başlamış ve yaklaşık 3 hafta sürmüştü.

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Kaynak: AA

Papua Yeni Gine, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'de Marape'nin yeniden başbakan olması bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de Marape'nin yeniden başbakan olması bekleniyor - Son Dakika
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