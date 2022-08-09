Yeni hükümete liderlik etmek için Marape ile 2019'da istifa eden selefi Peter O'Neill'in yarışacağı kaydedildi.

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine 'de seçimlerin ardından Başbakan James Marape'nin, yeniden başbakan seçilmek için en güçlü isim olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Papua Yeni Gine, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Papua Yeni Gine'de Marape'nin yeniden başbakan olması bekleniyor - Son Dakika

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