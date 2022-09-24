Çin ile diplomatik ilişki kuran Solomon Adaları'ndan ulusal egemenliğe saygı çağrısı - Son Dakika
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Çin ile diplomatik ilişki kuran Solomon Adaları'ndan ulusal egemenliğe saygı çağrısı

24.09.2022 11:20
Çin ile diplomatik ilişki kuran Solomon Adaları'ndan ulusal egemenliğe saygı çağrısı

Güney Pasifik ülkesi Solomon Adaları'nın başbakanı Manasseh Sogavare, Çin ile diplomatik ilişkiler kurdukları için hedef alındıklarına işaret ederek, ulusal egemenliğe saygı çağrısında bulundu.

Güney Pasifik ülkesi Solomon Adaları'nın başbakanı Manasseh Sogavare, Çin ile diplomatik ilişkiler kurdukları için hedef alındıklarına işaret ederek, ulusal egemenliğe saygı çağrısında bulundu.

Sogavare, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77. oturumunda yaptığı konuşmada, "Egemen uluslar arasında diplomatik ilişkiler kurma hakkı, BM'nin tüm üyelerince paylaşılan evrensel bir ilke." dedi.

Toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve herhangi bir ülkenin iç işlerine müdahale edilmemesi çağrısında bulunan Sogavare, ülkesinin Tayvan ile ilişkileri kesmesinin ardından 2019'da Çin ile "diplomatik ilişkilerin resmileştirilmesinden bu yana haksız yere hedef alındığını" kaydetti.

Sogavare, açıklamalarında Çin ile Solomon Adaları arasında 20 Nisan'da "güvenlik alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası çerçeve anlaşması" imzalanmasına yönelik eleştirilere atıfta bulundu.

ABD'nin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya gibi ülkeler anlaşmaya yönelik endişelerini ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ile diplomatik ilişki kuran Solomon Adaları'ndan ulusal egemenliğe saygı çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ile diplomatik ilişki kuran Solomon Adaları'ndan ulusal egemenliğe saygı çağrısı - Son Dakika
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