Avustralya donanmasına yeniden Solomon Adaları'ndan geçiş izni - Son Dakika
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Avustralya donanmasına yeniden Solomon Adaları'ndan geçiş izni

06.09.2022 10:32
Avustralya donanmasına yeniden Solomon Adaları'ndan geçiş izni

Güney Pasifik ülkesi Solomon Adaları'nın, geçen hafta tüm askeri gemilerin sularından geçişine blokaj kararı almasının ardından Avustralya'nın donanma gemilerine geçiş ve ziyaret izni verdiği bildirildi.

Güney Pasifik ülkesi Solomon Adaları'nın, geçen hafta tüm askeri gemilerin sularından geçişine blokaj kararı almasının ardından Avustralya'nın donanma gemilerine geçiş ve ziyaret izni verdiği bildirildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı açıklamada, Pasifik ailesinin üyesi olan ülkesinin, Solomon Adaları sularına sürekli erişimini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, Yeni Zelanda ve Fiji'den gelen askeri gemilerin de Güney Pasifik ülkesini ziyaret etmesine izin verileceğini doğruladı.

Ancak Solomon Adaları'nın Çin ile güvenlik ilişkilerinin güçlendiği bir dönemde ABD, İngiltere ve diğer ülkelerden gelen askeri gemilere halen izin verilmiyor.

Gemilere geçiş izni kararı, Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'nin Avustralya ziyareti öncesinde geldi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya, Fiji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya donanmasına yeniden Solomon Adaları'ndan geçiş izni - Son Dakika

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