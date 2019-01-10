Güney Rusya'da S-400 Tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnodar'da faaliyet gösteren Güney Askeri Birliği'nin bölgede S-400 ile tatbikat yaptığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnodar'da faaliyet gösteren Güney Askeri Birliği'nin bölgede S-400 ile tatbikat yaptığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "S-400 Triumf füze kompleksi düşmanın hedeflerini tespit etmeye yönelik eylemleri yerine getirdi ve bunların yok edilmesi için elektronik füze atışları yaptı. Aynı zamanda, 'Pantsir S' füze kompleksi S-400'ü hava ve füze saldırısından koruma görevlerini yerine getirdi" ifadeleri yer aldı. Ayrıca tatbikata 30'dan fazla teknik araç ve 100 askerin katıldığı öğrenildi. - MOSKOVA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kızıltepe'de Gerçeği Aratmayan Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tatbikatı Yapıldı

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı

TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!