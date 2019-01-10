Güney Rusya'da S-400 Tatbikatı
31 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnodar'da faaliyet gösteren Güney Askeri Birliği'nin bölgede S-400 ile tatbikat yaptığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnodar'da faaliyet gösteren Güney Askeri Birliği'nin bölgede S-400 ile tatbikat yaptığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "S-400 Triumf füze kompleksi düşmanın hedeflerini tespit etmeye yönelik eylemleri yerine getirdi ve bunların yok edilmesi için elektronik füze atışları yaptı. Aynı zamanda, 'Pantsir S' füze kompleksi S-400'ü hava ve füze saldırısından koruma görevlerini yerine getirdi" ifadeleri yer aldı. Ayrıca tatbikata 30'dan fazla teknik araç ve 100 askerin katıldığı öğrenildi. - MOSKOVA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
Kızıltepe'de Gerçeği Aratmayan Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tatbikatı Yapıldı
Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz
Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı
TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!