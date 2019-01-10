Son Dakika Haberleri: Güney Rusya'da S-400 Tatbikatı

Güney Rusya'da S-400 Tatbikatı

31 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnodar'da faaliyet gösteren Güney Askeri Birliği'nin bölgede S-400 ile tatbikat yaptığını açıkladı.

Güney Rusya'da S-400 Tatbikatı, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnodar'da faaliyet gösteren Güney Askeri Birliği'nin bölgede S-400 ile tatbikat yaptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "S-400 Triumf füze kompleksi düşmanın hedeflerini tespit etmeye yönelik eylemleri yerine getirdi ve bunların yok edilmesi için elektronik füze atışları yaptı. Aynı zamanda, 'Pantsir S' füze kompleksi S-400'ü hava ve füze saldırısından koruma görevlerini yerine getirdi" ifadeleri yer aldı. Ayrıca tatbikata 30'dan fazla teknik araç ve 100 askerin katıldığı öğrenildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Krasnodar, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızıltepe'de Gerçeği Aratmayan Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tatbikatı Yapıldı Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:31:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Rusya'da S-400 Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]