Güney Seyhan Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Adana'da 150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesinin inşaatı aralıksız devam ediyor.

Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla büyük bir mücadelenin verildiği bugünlerde, sağlık sektörünün kalitesi ve işlevinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Kentin, sağlık hizmetlerinin kalitesi, kapasitesi ve vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çok iyi durumda olduğunu bildiren Demirtaş, "Devletimiz, sağlık sektörüne birçok yatırım gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Bizler de çalışmalarımızı, ilimizin ve vatandaşlarımızın hep daha iyi hizmeti hak ettikleri düşüncesiyle sürdürüyoruz. Güney Seyhan Devlet Hastanesini vatandaşlarımızın hizmetine sunmak amacıyla çalışmalarımıza pandemi sürecinde de devam ediyoruz." ifadesini kullandı.