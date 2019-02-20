Son Dakika Haberleri: Güney Seyhan Devlet Hastanesinin İhale Tarihi Açıklandı

Güney Seyhan Devlet Hastanesinin İhale Tarihi Açıklandı

2 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesinin ihalesinin 21 Mart'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Güney Seyhan Devlet Hastanesinin İhale Tarihi Açıklandı, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesinin ihalesinin 21 Mart'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, eski Karayolları Muayene İstasyonunun bulunduğu yaklaşık 45 bin metrekare alanda yapılacak hastanenin 35 bin metrekare kapalı alanda 42 poliklinik, 22 yoğun bakım yatağı, 5 ameliyathane, 50 tek yataklı servis odası, 34 çift yataklı servis odası ve acil servisiyle hizmet vereceğini belirtti.

İhale sürecine ilişkin bilgi veren Demirtaş, şunları kaydetti:

"150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesinin ihalesi 21 Mart'ta gerçekleştirilecek. Hastanenin inşaatına, ihalenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak. Sözleşme gereği inşaat 700 gün içinde tamamlanacak. Güney Seyhan Devlet Hastanesi ihale sürecinin kısa bir sürede tamamlanmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Adana milletvekillerimiz ve ilgili yetkililere teşekkür ediyorum."

Güney Yüreğir Devlet Hastanesi

Demirtaş, eski Adana Devlet Hastanesinin bulunduğu 21 bin metrekare arsa alanına yapılması planlanan ve 28 poliklinik, 13 yoğun bakım yatağı, 4 ameliyathane, 38 tek yataklı servis odası, 18 çift yataklı servis odası ve acil servisiyle hizmet verecek Güney Yüreğir Devlet Hastanesi projesinin yatırım programına alındığını da belirtti.

Bu konudaki çalışmaların en kısa sürede bitirileceğini aktaran Demirtaş, "Adana'nın eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok alanda kamu ve özel sektör yatırımlarıyla buluşması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA

Adana, 21 Mart, Seyhan, Güney, Güncel
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