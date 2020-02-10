Güney Sudan'a eyalet sınırlarının tespiti için 5 günlük süre - Son Dakika
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Güney Sudan'a eyalet sınırlarının tespiti için 5 günlük süre

7 saat önce

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Güney Sudan'a eyalet sınırlarını belirlemesi için 5 günlük süre verdi.

Güney Sudan'a eyalet sınırlarının tespiti için 5 günlük süre, System.String[]

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Güney Sudan'a eyalet sınırlarını belirlemesi için 5 günlük süre verdi.

Güney Sudan'daki barış sürecine öncülük eden ve Doğu Afrika'dan 8 ülkenin oluşturduğu birlik IGAD, Cuba hükümetinin 22 Şubat'ta ilan etmek zorunda olduğu geçiş hükümeti öncesinde eyalet sınırları sorununu çözmesini istedi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da dün düzenlenen IGAD Liderler Zirvesi sonrasında yapılan açıklamada, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 15 Şubat'a kadar eyalet sayısı ve sınırlarına ilişkin teklifi değerlendirmesi gerektiği belirtildi.

Kiir, ülkede 32 eyaletin olmasını savunurken, IGAD heyeti bu sayının daha az olmasını istiyor. Kiir ve muhalif lider Riek Machar'ın, barış anlaşması uyarınca iki hafta içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Siyasi taraflar, bu tarihe kadar hükümeti kuramaması halinde uluslararası yaptırımla yüz yüze kalacak.

Çekirgelere karşı ortak mücadele

Öte yandan, açıklamada, tarım alanlarına zarar veren çöl çekirgesi istilası son bulana kadar üye ülkelerin ortak mücadele ortaya koyacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çöl çekirgelerinin Doğu Afrika'daki gıda güvenliğini benzeri görülmemiş ölçüde tehdit ettiğini ve mücadele için yaklaşık 70 milyon dolarlık acil yardım paketine ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

Güney Sudan, Addis Ababa, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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