Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nın barış planı isyancılardan kabul görmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nın barış planı isyancılardan kabul görmedi - Son Dakika Dünya

Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nın barış planı isyancılardan kabul görmedi

6 saat önce

İç savaşın devam ettiği Güney Sudan’da isyancılar, hükümetin barış teklifini ve 10 eyaletlik bir sisteme dönmeyi reddetti. Böylelikle 380 bin kişinin öldüğü 6 yıllık savaşın sona ermesini ötelenmiş oldu.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nın barış planı isyancılardan kabul görmedi, System.String[]

İç savaşın devam ettiği Güney Sudan'da isyancılar, hükümetin 10 eyaletlik sisteme dönmeyi vaat eden barış teklifin reddetti. Böylelikle 380 bin kişinin öldüğü 6 yıllık savaşın sona ermesi ötelenmiş oldu.


Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, birlik hükümetine giden yolu açmak için mevcut 32 eyaleti 10'a indirerek isyancıların talebini karşılayabileceğini açıkladı. Ancak Başkan Kir, 10 eyalete ek olarak Pibor, Ruweng ve Abyei'nin 3 ayrı yönetim birimi olmasını teklif etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Güney Sudan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 sivil hayatını kaybetti Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 02:58:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nın barış planı isyancılardan kabul görmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]