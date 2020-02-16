Son Dakika › Dünya › Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nın barış planı isyancılardan kabul görmedi - Son Dakika Dünya
Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nın barış planı isyancılardan kabul görmedi
6 saat önce
İç savaşın devam ettiği Güney Sudan’da isyancılar, hükümetin barış teklifini ve 10 eyaletlik bir sisteme dönmeyi reddetti. Böylelikle 380 bin kişinin öldüğü 6 yıllık savaşın sona ermesini ötelenmiş oldu.
İç savaşın devam ettiği Güney Sudan'da isyancılar, hükümetin 10 eyaletlik sisteme dönmeyi vaat eden barış teklifin reddetti. Böylelikle 380 bin kişinin öldüğü 6 yıllık savaşın sona ermesi ötelenmiş oldu.
Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir, birlik hükümetine giden yolu açmak için mevcut 32 eyaleti 10'a indirerek isyancıların talebini karşılayabileceğini açıkladı. Ancak Başkan Kir, 10 eyalete ek olarak Pibor, Ruweng ve Abyei'nin 3 ayrı yönetim birimi olmasını teklif etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:04
Son Dakika Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 sivil hayatını kaybetti Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir