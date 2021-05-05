Güney Sudan'da 800 bin kişi, hayat kurtaran temel hizmetlere erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya - Son Dakika

Uluslararası Göç Örgütü, hazirana kadar acil insani yardım çağrıları karşılanmazsa Güney Sudan'da 800 binden fazla kişinin hayat kurtaran temel hizmetlere erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Ülke içinde yerlerinden edilenler, geri dönenler, zorlu şartlarda yaşayan ve çatışmalardan etkilenenlerin Kovid-19 salgını ve yağmur mevsimiyle gelen sellerin etkisiyle daha büyük tehlikelerle karşılaşacaklarını belirten örgüt, AIDS ve tüberküloz gibi hastalıkların tespit ve tedavisi ile beş yaş altı çocukların yetersiz beslenme sorunuyla ilgili taramalarının yapılabilmesi için mali destek çağrısı yaptı.

Örgüt, Güney Sudan'da 800 binden fazla kişinin hayat kurtaran temel hizmetlere erişimi kaybetme riski taşıdığını kaydederek, savunmasız insanlara hayat kurtaran sağlık hizmetlerini sunmaya devam etmek için aylık yaklaşık 700 bin dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.