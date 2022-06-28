Güney Sudan'da askerlerle çobanlar arasındaki çatışmada 25 kişi öldü - Son Dakika
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Güney Sudan'da askerlerle çobanlar arasındaki çatışmada 25 kişi öldü

28.06.2022 18:42
Güney Sudan'da askerlerle çobanlar arasındaki çatışmada 25 kişi öldü

Güney Sudan'ın kuzeyindeki Warrap eyaletinde askerlerle sığır çobanları arasında çıkan silahlı çatışmada 18'i asker 25 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'ın kuzeyindeki Warrap eyaletinde askerlerle sığır çobanları arasında çıkan silahlı çatışmada 18'i asker 25 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Post'un haberine göre, askerler, 25 Haziran'da Walbit köyünde çalıntı olduğu gerekçesiyle bir grup gencin yanındaki sığırlara el koymak istedi.

Gençlerin karşı çıkması ve askerlere ateş açması sonucu çıkan çatışma ertesi günü öğle saatlerine kadar sürdü. Olayda 18 asker ve 7 köylü yaşamını yitirdi.

Olayda bazı asker ve köylüler yaralanırken, bazı askerlerin kayıp olduğu bildirildi.

Olayı doğrulayan ve saldırıyı kınayan Warrap eyaleti Enformasyon Bakanı Ring Deng, bölge sakinlerine hükümet güçlerini düşman olarak görmemeleri çağrısında bulundu.

Deng, olayın bir yanlış anlaşılma sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Sığır hırsızlığı, çocuk kaçırma, toplu tecavüz ve katliam vakaları hayvancılıkla uğraşan göçebe topluluklar arasında uzun süren kan davalarına yol açıyor.

Sudan'dan bağımsızlığını kazandığı 2011'den bu yana asayişin tam olarak sağlanamadığı Güney Sudan'da, kırsal bölgelerde sığır hırsızlığı ve kan davaları nedeniyle çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Güney Sudan, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'da askerlerle çobanlar arasındaki çatışmada 25 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Sudan'da askerlerle çobanlar arasındaki çatışmada 25 kişi öldü - Son Dakika
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