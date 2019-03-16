Son Dakika Haberleri: Güney Sudan'da BM Helikopteri Düştü: 20 Asker Yaralandı

Güney Sudan'da BM Helikopteri Düştü: 20 Asker Yaralandı

6 dakika önce

Güney Sudan'da, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Güney Sudan'da BM Helikopteri Düştü: 20 Asker Yaralandı, System.String[]
Güney Sudan'da, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

AA muhabirinin Mayotte eyaleti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, barış gücü askerlerini taşıyan askeri helikopter, dün Mayotte eyaletinde kalkıştan birkaç dakika sonra teknik arıza nedeniyle havaalanına inişe geçtiği sırada düştü. Kazada 20 asker yaralandı. Ruanda uyruklu bir askerin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Helikopterin Pagak bölgesindeki 5 günlük devriye görevinin ardından ülkenin kuzeydoğusundaki Malakal kentindeki üsse geri dönmek üzere kalkışa geçtiği belirtildi.

Sudan-Güney Sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesinde, BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin 9 Şubat'ta düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş, 3'ü ağır 10 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:18 Kaynak: AA

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