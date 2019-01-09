Güney Sudan'da Ebola Virüsü Alarmı

Güney Sudan'da ebola virüsünün bulaşmaması için sınır kapılarında güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Güney Sudan'da ebola virüsünün bulaşmaması için sınır kapılarında güvenlik tedbirleri arttırıldı.



Demokratik Kongo Cumhuriyetinde son haftalarda artan ebola vakaları üzerine en fazla insan geçişinin olduğu Sakure ve Nabia sınır kapılarında sağlık kontrolleri çoğaldı. Batı Equtoria Sağlık Teşkilatı, ayrıca sınır köylerinde herhangi bir şüpheli durum görülmesi halinde, bu şahıslar üzerinde hızlıca ebola virüsü belirtilerinin olup olmadığını kontrol ediyor. Bu arada Batı Equtoria Sağlık Teşkilatında görevli doktor Natalia, Batı Equatoria'daki ebola vakaları hakkında bir rapor bulunmadığını belirterek insanların panik yapmamaları, uyanık olmaya devam etmeleri ve özellikle de maymun ve yarasalar olmak üzere çiğ et yemekten uzak durmaları için kamuoyu farkındalığını artırma yönünde çalışmalar olduğunu vurguladı.



Natalia, bazı insanların yanlış bir anlayışa sahip olduklarını ve ebola hakkında yanlış bilgi edindiklerini, çünkü Batı Equatoria'nın Kongo'ya yakın olması ve ebolanın yayılmasının daha hızlı olduğunu ve Güney Sudan'a kolayca girebileceğini söyledi.



Natalia, insanların sabunla ellerini yıkamayı teşvik etmeleri, çiğ eti yemeyi bırakmaları veya iyice pişirmeleri ve meyveleri yıkaması gerektiğini yineledi. - HARTUM

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