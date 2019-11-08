Son Dakika Haberleri: Güney Sudan'da geçiş hükümeti 100 gün ertelendi
Son Dakika Güncel Güney Sudan'da geçiş hükümeti 100 gün ertelendi

Güney Sudan'da geçiş hükümeti 100 gün ertelendi

7 saat önce

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar, geçiş hükümetinin 100 gün ertelenmesinde anlaşmaya vardı.

Güney Sudan'da geçiş hükümeti 100 gün ertelendi, System.String[]

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar, geçiş hükümetinin 100 gün ertelenmesinde anlaşmaya vardı.

Uganda'nın başkenti Kampala'da bir araya gelen liderler, güvenlik ve yönetime ilişkin meselelerin çözülmesi için kuracakları koalisyon hükümetini ileri bir tarihe almaya karar verdi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin aracılık ettiği görüşmelerde ayrıca anlaşma maddelerinin uygulanıp uygulanmamasını izleyecek bir mekanizmanın da kurulması kararlaştırıldı.

Geçen yıl yenilenen barış anlaşmasına göre tarafların 12 Kasım itibarıyla hükümeti kurması planlanıyordu.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Yoweri Museveni, Güney Sudan, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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