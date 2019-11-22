Güney Sudan'da ilk elektrik santrali kısmen faaliyette

Sudan'dan bağımsızlığını kazanması sonrası iç savaşla boğuşan Güney Sudan, ilk elektrik santrali ve dağıtım şebekesini kısmen faaliyete soktu.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Cuba ve çevresine 100 megavat enerji sağlayacak elektrik üretim tesisinin 33 megavatlık ilk fazının açılışını gerçekleştirdi.

2021'de bitirilecek projeyle, elektrik ihtiyacını jeneratörlerle karşılayan şehir ilk kez şebeke üzerinden elektrik almış oldu.

Projenin mazotun yol açtığı hava kirliliğine son vereceğini söyleyen Mayardit, savaşın artık son bulduğunu, şimdi kalkınma ve halka hizmet götürme zamanı olduğunu belirtti.

12 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 90'nının elektriğe sahip olmadığı ülkede, iş yerlerinin çoğu mazotla çalışan jeneratörleri, halkın çoğu ise aydınlatma için gaz yağını kullanıyor.

Hükümet, Güney Sudan'ın diğer bölgelerine de elektrik ulaştırmak için Uganda ve Sudan gibi komşularından elektrik satın almayı planlanıyor.