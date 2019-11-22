Son Dakika Haberleri: Güney Sudan'da ilk elektrik santrali kısmen faaliyette
Son Dakika Ekonomi Güney Sudan'da ilk elektrik santrali kısmen faaliyette - Son Dakika Ekonomi

Güney Sudan'da ilk elektrik santrali kısmen faaliyette

6 saat önce

Sudan'dan bağımsızlığını kazanması sonrası iç savaşla boğuşan Güney Sudan, ilk elektrik santrali ve dağıtım şebekesini kısmen faaliyete soktu.

Güney Sudan'da ilk elektrik santrali kısmen faaliyette, System.String[]

Sudan'dan bağımsızlığını kazanması sonrası iç savaşla boğuşan Güney Sudan, ilk elektrik santrali ve dağıtım şebekesini kısmen faaliyete soktu.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Cuba ve çevresine 100 megavat enerji sağlayacak elektrik üretim tesisinin 33 megavatlık ilk fazının açılışını gerçekleştirdi.

2021'de bitirilecek projeyle, elektrik ihtiyacını jeneratörlerle karşılayan şehir ilk kez şebeke üzerinden elektrik almış oldu.

Projenin mazotun yol açtığı hava kirliliğine son vereceğini söyleyen Mayardit, savaşın artık son bulduğunu, şimdi kalkınma ve halka hizmet götürme zamanı olduğunu belirtti.

12 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 90'nının elektriğe sahip olmadığı ülkede, iş yerlerinin çoğu mazotla çalışan jeneratörleri, halkın çoğu ise aydınlatma için gaz yağını kullanıyor.

Hükümet, Güney Sudan'ın diğer bölgelerine de elektrik ulaştırmak için Uganda ve Sudan gibi komşularından elektrik satın almayı planlanıyor.

Güney Sudan, Sudan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:52:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Sudan'da ilk elektrik santrali kısmen faaliyette
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]