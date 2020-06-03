Güney Sudan'da silahlı saldırı: 5 ölü - Son Dakika

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in kuzeni Lual Akook Wol Kiir'in başkent Cuba'da sivillere rastgele açtığı ateş sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Mayardit'in saldırıyı kınadığı ve olayda biri kadın 5 kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Devlet Başkanının, oğlu Lual Salva Kiir Mayardit'in olayın sorumlusu olduğuna dair sosyal medyadaki haberleri yalanlayarak, zanlı Lual Akook Wol Kiir'in başkanın uzaktan kuzeni olduğu vurgulandı.

Başkentin Gumba Sherikat semtinde yaşanan olay sonrası yüzlerce bölge sakini, lastik yakarak ana caddeleri trafiğe kapattı. Eylemciler, olayın faillerinin cezalandırılmasını talep eden sloganlar attı.

Güney Sudan Devlet Başkanlığı Ofisi, çok ciddi br suç olarak tanımladığı olayın faillerinin cezalandırılacağını kaydetti.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıyı Devlet Başkanı Mayardit'in kuzeninin gerçekleştirdiği belirtilerek, Lual Akook Wol Kiir ve 6 korumasının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Kiir'in sivillerin üzerine rastgele ateş açarak 5 kişinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.