Güney Sudan'da selden etkilenen bölgeler "ulusal afet bölgesi" ilan edildi

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve halkın yerinden olmasına yol açan sel felaketi nedeniyle 9 Eylül 'de insani yardım çağrısı yapmıştı.

Güney Sudan 'da, son günlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve halkın yerinden olmasına yol açan sel felaketi nedeniyle bazı bölgelerin "ulusal afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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