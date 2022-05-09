Güney Sudan'da Yeni Bir Kolera Salgını İlan Edildi - Son Dakika
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Güney Sudan'da Yeni Bir Kolera Salgını İlan Edildi

09.05.2022 15:07
Güney Sudan'da Yeni Bir Kolera Salgını İlan Edildi

JUBA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Pazar günü, ülkenin Unity eyaletinde bulunan Rubkona ilçesinde sekiz vakanın teyit edilmesinin ardından ülkede kolera salgını ilan etti.

JUBA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Pazar günü, ülkenin Unity eyaletinde bulunan Rubkona ilçesinde sekiz vakanın teyit edilmesinin ardından ülkede kolera salgını ilan etti. Bakanlık, bu hamlenin ülkenin başkenti Juba'daki Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan ve salgını teyit eden testlerin ardından geldiğini söyledi. Bakanlığın, Juba'da yaptığı açıklamada, "Halktan paniğe kapılmadan soğukkanlı davranmalarını ve güvenli içme suyuna yeterli erişimi olmayan, kişisel hijyenin eksik olduğu ve gelişmiş sanitasyon tesislerine yeterli erişimin bulunmadığı topluluklarda toplu bulaşma ve yayılmanın önüne geçilmesi için her türlü ihtiyati tedbiri almalarını istiyoruz" denildi.

Açıklamada, şu ana dek Rubkona kasabası ve Bentiu Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler (IDP) kampında, birisi ölümle sonuçlanan toplam 31 vakanın bildirildiği söylendi. Bakanlık teyit edilen vakaların sulu ishal, kusma ve vücutta su kaybı semptomlarını gösterdiklerini ve MSF Bentiu sivilleri koruma (PoC) hastanesine yatırılarak tedavi edildiklerini söyleyerek bütün vakaların taburcu edildiklerini belirtti. Bakanlık 14 Nisan'da Bentiu IDP kampında teyitli bir kolera vakası bildirmişti. Bu, 2017 yılında 28.000'in üzerinde insanı etkileyen ve 644 ölüme yol açan yıkıcı kolera salgınından bu yana Güney Sudan'da bildirilen ilk kolera vakasıydı.

Bakanlık, ilk vakanın 14 Nisan'da teyit edilmesinin ardından ortaklarının da desteğiyle 22 ile 29 Nisan tarihleri arasında hastalığın nedenlerini araştırmak ve eyalet seviyesinde yapılan müdahaleye destek olmak için bir acil müdahale ekibini görevlendirdiğini söyledi. Bunun yanı sıra Rubkona ilçesindeki vakaların araştırılması ve tedavisine destek olmak için yeterli malzeme de tahsis edildi. Bakanlığa göre Güney Sudan hükümeti, ortaklarının da desteğiyle birisi Ocak diğeri Mart ayında olmak üzere iki tur oral kolera aşısı uygulaması gerçekleştirdi. Bakanlık, "Sağlık Bakanlığı 14 Nisan'da, yapılacak tüm müdahalelerin koordine edilmesi, Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin (IDP) kaldığı kamplarda ve topluluklar seviyesinde izleme çalışmalarının artırılması için ulusal ve eyalet çapında kolera görev gücü başlattı" dedi.

Bakanlığa göre kolera riski tipik olarak Mayıs ayından başlayıp Ekim sonuna kadar süren yağmur mevsiminde yüksek oluyor. Son birkaç yıldır Güney Sudan'da çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişinin evlerini, geçimlerini ve aldıkları sosyal hizmetleri kaybetmesine neden olan, büyük tahribata yol açan seller yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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