Güney Sudan'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
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Güney Sudan'da yeni hükümet kuruldu

6 saat önce

Güney Sudan'da, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalefetin lideri devlet başkanı eski yardımcısı Riek Machar arasında varılan anlaşma sonrası yeni hükümet kuruldu.

Güney Sudan'da yeni hükümet kuruldu, System.String[]

Güney Sudan'da, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalefetin lideri devlet başkanı eski yardımcısı Riek Machar arasında varılan anlaşma sonrası yeni hükümet kuruldu.

İki lider arasında varılan anlaşmayla Machar, yeni hükümette devlet başkanı yardımcısı oldu.

Devlet Başkanı Mayardit yaptığı açıklamada, "Savaş sona erdi ve artık yeni bir şafak ilan edebiliriz." ifadesini kullandı.

Muhalif lider Machar'ı affettiğini belirten Mayardit, muhaliflerin haklarının korunacağını bildirdi.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmelerinde taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden başlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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